Bonucci: "Ecco la differenza fra blocco Juve e blocco Inter in Nazionale"

18 minuti fa

Leonardo Bonucci, ex difensore della Nazionale e della Juventus, ha da poco annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, rivelando di voler intraprendere la carriera di allenatore. In un'intervista rilasciata a Cronache di spogliatoio, l'ex Azzurro campione d'Europa nel 2021 parla della differenza, a suo dire, fra il 'blocco Juve' in Nazionale di cui anch'esso faceva parte e l'attuale 'blocco Inter'.



"Noi siamo arrivati a giocarci l'Europeo del 2016 e del 2021 dopo aver giocato tanti anni insieme: il blocco Inter non è insieme da così tanti anni come noi - spiega l'ex numero 19 degli Azzurri e della Juventus -. Ovvio che quando hai tanti giocatori che giocano insieme durante l'anno sei avvantaggiato, ma cambiano le dinamiche, il modo di giocare e l'aspetto psicologico: magari c'è il giocatore che arriva più stanco. Ci sono tante variabili, deve essere bravo l'allenatore a incanalarle verso lo stesso scopo: e in questo forse si poteva fare meglio".