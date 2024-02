Bonucci fuori dalla Coppa di Turchia contro Saponara: Ankaragucu batte Fenerbahce 3-0

Redazione CM

Eliminazione netta e cocente per il Fenerbahce di Leonardo Bonucci in Coppa di Turchia: il club di Istanbul è stato battuto per 3-0 dall'Ankaragucu ai quarti di finale, con l'ex juventino in campo per tutta la durata della gara. Di Morutan, Chatzigiovanis e Rodrigues le reti che hanno deciso la partita.



VECCHIE CONOSCENZE - Nell'Ankaragucu, che in Super Lig lotta per non retrocedere, militano l'ex Fiorentina e Milan Riccardo Saponara, l'ex Verona Cetin e l'ex Manchester United Federico Macheda, mentre l'allenatore è l'ex centrocampista dell'Inter Emre Belozoglu.



CAMPIONATO DI RINCORSA - Il Fener è secondo a -2 dal Galatasaray capolista, mentre per Bonucci uno scarso impiego in campionato: solo 12 i minuti giocati nelle ultime sei partite.