Leonardo Bonucci è in vacanza, con la sua famiglia, in Canada, a Montréal, dove ha anche assistito al Gran Premio di Formula Uno. La famiglia Bonucci è in compagnia di quella di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus ed amico del capitano rossonero. Per l’occasione, i due sono stati intercettati da Sky Sport e hanno rilasciato delle brevi ma importanti dichiarazioni. Queste le parole di Bonucci: “Tifosi milanisti preoccupati per il mio futuro? Non c’è nessun tipo di problema, speriamo che vengano risolti quelle che sono le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante. A cosa punta il Milan? Il Milan sicuramente punta a rientrare in Champions, a riprendere la corsa e competere per i grandi obiettivi. Mondiali? Dico che vincerà l’Argentina, ma le prime partite me le perderò. Quando rientrerà in Italia mi metterò a pari. Che peccato non esserci in Russia …”.