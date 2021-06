Il difensore della Juventus e capitano della Nazionale, ha parlato a diverse tv in vista della sfida di domani sera contro la Svizzera, la seconda del girone A degli Europei, dopo l'esordio vittorioso con la Turchia.- "La bellezza di questo gruppo è che non c’è solo un capitano, ce ne sono tanti, tanti leader. Tutti fanno parte di un gruppo ognuno è responsabile di se stesso e della squadra. Il fuoriclasse di questa Nazionale è il gruppo”.“È stato bello il risultato, vincere all’esordio dà grande entusiasmo. È stato bello rivedere così tante persone allo stadio. Non capitava da tempo ed è stato emozionante, però ora c’è da voltare pagina, da mettere la testa nel carroarmato e andare avanti”.“Col Galles avrebbero meritato i tre punti, è una squadra che merita rispetto perché negli ultimi anni ha fatto bene. Ha giocatori internazionali, un tecnico che lavora con loro da tempo, meccanismi rodati: serve pazienza e impegno da tutti, poi il nostro obiettivo è guardare partita dopo partita. Abbiamo affrontato la Turchia e abbiamo vinto, ora pensiamo a battere la Svizzera, poi a quel che sarà”."“È importante che anche i giocatori che non hanno avuto modo negli ultimi anni di fare competizioni europee abbiano risposto positivamente all’esordio. C’è stata un po’ di emozione nei primi minuti da parte di tutti, poi abbiamo cambiato marcia nel secondo. Tutti i giovani che sono qui ci sono perché il mister li ha ritenuti pronti”.“È stato molto bello ricevere un messaggio così, la mossa migliore penso l’abbia fatta il mister facendoci vedere il video per scaricare la tensione”.