Senza il difensore italiano Leonardo Bonucci arrivato dalla Juventus e rimasto in panchina, l'Union Berlino ha perso 3-0 in casa con lo Stoccarda. Si tratta dell'ottava sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League per il club tedesco, vicino alla zona retrocessione con 6 punti raccolti nelle prime 8 giornate di Bundesliga. Il migliore in campo tra i suoi è stato l'ex interista Robin Gosens. E martedì arriva il Napoli campione d'Italia.