Bonucci in partenza per la Turchia: i dettagli dell'accordo col Fenerbahçe

L'avventura dial Fenerbahçe sta per iniziare. Come da programma,; lì, insieme al suo agente, definirà gli ultimi dettagli del contratto prima di firmare con il nuovo club. Sarà la seconda esperienza all'estero dopo quella all'Union Berlino, conclusa dopo soli sei mesi durante i quali ha totalizzato 10 presenze tra campionato e Champions League e un gol contro il Borussia Dortmund.- Il difensore non ha trovato lo spazio che aveva richiesto, così dopo i primi mesi ha deciso di risolvere il contratto con l'Union lasciando sul tavolo un milione e 250mila euro.. E' il grande pallino di Leo, per il quale sarebbe stato disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di tornare in Italia. La Roma ha fatto altre scelte, il Genoa ci stava pensando come sostituto di Dragusin in partenza. Alla fine la sua destinazione sarà la Turchia, il Fenerbahçe. Come Dzeko, che l'ha convinto con una call a tre insieme al loro agente.- Bonucci col Fenerbahçe, col quale il giocatore si è sentito per telefono per capire se potesse essere la scelta giusta in chiave Europeo. Il ct è stato chiaro, gli ha spiegato che è una piazza importante e che se giocherà con continuità sarà preso in considerazione. Chi sta vicino a Bonucci racconta di un giocatore carico ed entusiasta con la voglia di riscattare i mesi in Germania: tra qualche ora arriverà in Turchia, pronto per una nuova avventura.