La foresta nera. Crisi conclamata per l'Union Berlino, tra Bundesliga e Champions League. Simbolo del periodo sfortunato è diventato suo malgrado Leonardo Bonucci, che da quando è arrivato nella cornice di An Der Alten Forsterai non è ancora riuscito a sorridere: zero vittorie dal suo arrivo a Kopenick, sei partite fa.



I 6 KO, L'ADDIO ALLA JUVE E IL NO ALLA LAZIO - Non solo, anche zero pareggi e di conseguenza zero punti, in campo e in panchina: una sorta di Re Mida al contrario, quasi una "bestia nera", presente nelle sconfitte contro Lipsia, Wolfsburg, Hoffenheim, Heidenheim, Real Madrid e Braga. Il tutto dopo il complicato addio alla Juve, ricco di polemiche e anche di una causa giudiziaria, e un'estate difficile, con la decisione di andare in Germania piuttosto che nella Lazio di Maurizio Sarri.



INIZIO DA INCUBO - Difficile per gli uomini di Urs Fischer gestire il doppio impegno, tra campionato e massima competizione per club, giocata nello stadio dei rivali dell'Hertha, l' indimenticabile Olympiastadion, per motivi di capienza, scelta non accettata di buon cuore dai tifosi dell'Union, per usare un eufemismo. Ma non è la notizia peggiore di questo avvio di stagione: ultima in Champions e undicesima in Bundesliga, con 10 reti subite in 6 partite e appena 6 punti. Come sono 6 le partite perse, da quando è arrivato Bonucci.