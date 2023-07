È arrivato al momento giusto nel posto giusto e l’unica volta in cui nel frattempo da quel posto si è assentato (l’anno al Milan) si è visto qual era il suo vero valore, un difensore come altre decine.Detto questo, e la premessa era necessaria perché si capisse che qui difensori di Bonucci a prescindere non ce ne sono,per quanto spesso non giocatore già nell’ultima stagione, il vincitore di 8 scudetti (il nono se l’è perso proprio per l’anno al Milan), trattarlo come un Arthur o una Zakaria qualsiasi, gente che a Torino è stata solo di passaggio,Alla Juventus non è la prima volta che accade: pur in tempi e con modalità differenti, anche Del Piero venne messo da parte da Andrea Agnelli per non ritrovarselo fra i piedi. Là un fenomeno (Alex) qui un giocatore normale, ma là un contratto semplicemente non rinnovato (scelta unilaterale del presidente) e qui un contratto che invece c’è ancora e che Bonucci non ha ovviamente firmato da solo e che fra l’altro è probabilmenteMa perché aspettare metà luglio per farglielo sapere? Perché impedirgli di essere uno della squadra, magari anche di partire come l’ultimo dei difensori e dargli la possibilità di scalare le gerarchie? In un’azienda, si tratta in questo modo solo uno che ha rubato. In uno spogliatoio, simile trattamento è riservato a chi si teme possa nuocere al gruppo, minandone la serenità.come se la ricostruzione di una squadra vincente nascesse proprio eliminando chi sa come si vince. Normalmente non è così, ma evidentemente il rapporto fra Allegri e Bonucci era davvero ai minimi termini, oltre il già tanto che era noto. Ciò significa, che avere avuto la testa dell’ex capitano, alza oltremodo l’attesa per il lavoro dell’allenatore, nonché le sue responsabilità, perché di certo nel@GianniVisnadi