L'ex difensore bianconero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Ho visto la partita in tv coi miei figli, disperati come me,che mi ha riportato ai tempi del Covid. Le emozioni dei tifosi vanno rispettate, lo Stadium delle ultime partite mette pressione a chi ha poca esperienza e leadership. Mi auguro che torni a essere l'elemento in più che ha caratterizzato tante vittorie: tutto passa dai risultati. Da queste gare si capisce cheSenza sarebbe un fallimento".

, che in estate ha investito su alcuni giocatori, ma anche su giovani che ha valorizzato:, ora bisogna compattarsi per l'unico obiettivo rimasto, che comunque è una magra consolazione., è intelligente e deve capire quali sono i tasselli da mettere a posto. Anche a Bologna fece fatica all'inizio ma alla Juventus si gioca per vincere, è tutto diverso.Con l'Atalanta abbiamo fatto una figura di m…".

Motta ha permesso alla Juve di dominare le partite a livello di gioco ma questo non significa vincere. Con la crescita dei giovani e l'inserimento di 2-3 giocatori di livello la prossima stagione avrai le basi per poter ripartire con uno scalino in più. Non dimentichiamo che

Perché quando cambi azzeri tutto quello che hai creato e se non entri in una squadra già collaudata diventa tutto più complicato., hai valorizzato Thuram e Di Gregorio sta facendo bene: qualcosa da salvare c'è. Kenan me lo ricordo nel 2022, quando facemmo una partita con l'Under 19: quando aveva la palla veniva a puntare me e Danilo senza paura.Porta entusiasmo ai tifosi e ha colpi, però per rientrare nella categoria degli Yamal deve crescere molto ed essere meno egoista: all'andata con l’Atalanta doveva passare la palla a Mbangula.