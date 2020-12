La firma di Pep Guardiola col Manchester City apre a una lunga pianificazione sul mercato. Avanti insieme per altri due anni, l'allenatore catalano ha voglia di ricostruire la difesa e non solo; in quel reparto arriverà almeno un nuovo tassello in estate nonostante l'acquisto di Ruben Dias quest'anno, ma prima di virare sul centrale del Benfica, il City ha fatto un nuovo, ennesimo tentativo per avere Leonardo Bonucci dalla Juventus. Un pallino, quasi un'ossessione per Guardiola che è suo straordinario estimatore.



IL RETROSCENA - Ennesimo tentativo sì, perché più volte in questi anni i Citizens hanno insistito con la Juve pur di avere Bonucci, ritenuto da Pep perfetto per il suo calcio, l'impostazione dal basso, il temperamento e una leadership che in quel reparto a Manchester manca dai tempi di Kompany. Risultato? Per la Juventus, non c'è margine e la risposta è la solita incedibilità di Leonardo, un centrale su cui i bianconeri puntano, dalla dirigenza fino all'amico e oggi allenatore Andrea Pirlo. Con buona pace di Guardiola: l'ossessione è destinata a rimanere tale.