Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rinnovato oggi il suo contratto fino al 2024. Queste le parole del 19 bianconero: "E' una giornata storica, indimenticabile, per me è un sogno che si avvera. Un'altra firma su un contratto importante, e questo lo devo al presidente, a Fabio (Paratici, ndr), a Pavel (Nedved, ndr), a tutti i compagni, i tifosi e alle persone a me care. Per me la Juventus è casa. La firma su questo contratto dimostra ancora una volta quanto io tenga a questa maglia e quanto la Juve me lo dimostri ogni anno".



OBIETTIVI - "Tantissimi altre presenze, gol e trofei. Il mio miglior momento? Sì, anche grazie alle responsabilità che mi sono state date dalla società dopo l'infortunio di Giorgio. Il mio obiettivo era crescere dopo lo scorso anno, se posso paragonarlo lo paragono al 2016/17, l'anno in cui sono entrato nella top 11 Mondiale e siamo entrati in finale di Champions League. In questo momento le sensazioni si equivalgono. Il nostro obiettivo è la finale di Champions League".



IL 19 - "Oggi il 19 novembre, il mio numero è il 19, è il compleanno di mia moglie. Sarà ricordato per sempre questo giorno".



OLTRE 10 ANNI IN BIANCONERO - "Sarò soddisfatto se quella bacheca finirà di essere completata come deve".