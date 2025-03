Bonucci: "La Juventus ha bisogno di tempo, se si voleva vincere subito si prendeva Conte. Motta doveva essere arrabbiato per la figura di m...."

YAGIZ GURTUG

, umiliata in casa dall’Atalanta per 0-4. Un ko che ha cancellato le ambizioni di riagganciare il treno Scudetto e che ha posto forti dubbi sulla permanenza di Thiago Motta nella prossima annata. A parlare, all’indomani della sconfitta contro la formazione di Gian Piero Gasperini, è stato l’ex bianconero, intervenuto a La Tripletta, podcast de La Gazzetta dello Sport., sono sincero. Ho visto una squadra in difficoltà, tolti i primi minuti di partita. Si capiva che non sarebbe stata la partita che tutti avremmo voluto vedere. Una partita difficile da vedere, ero con i miei figli disperati.[…]. Il fatto di aver preso goal su rigore ha un po' alterato i piani della partita, prima almeno stava in campo. Poi in quelle partite devi capire i momenti, l'entusiasmo e la voglia di recuperare ti porta ad aprirti ma poi una squadra come l'Atalanta ti fa male. Serve capire da queste partite, sia da parte dell’allenatore che i giocatori, che la Juve deve crescere sotto tutti i punti di vista".

- "Oggi manca incisività,. I giocatori mancano di esperienza e di personalità devono crescere. Thiago Motta deve imparare che allenare la Juve è un mondo a parte e. Quando subentrò a Sinisa (Mihajlovic, ndr.) fece la stessa fatica se non più, poi il Bologna gioca per certi obiettivi mentre la Juve per vincere".

- ", crei patrimonio e sei a posto. Qualsiasi altro allenatore ha bisogno di tempo, che si incastri tutto anche a livello societario.Alla Juventus non hai tempo, è vero, però o a giugno cambi e prendi Conte, altrimenti dai tempo a Thiago e Giuntoli di creare qualcosa con le basi di quest'anno, migliorando con altri giocatori. Gli altri tre prima di Thiago si è vinto solo un trofeo e non si è creato niente, credo non sia giusto quindi caricare tutte le responsabilità su di lui. Diamogli tempo, se poi il tempo dirà che non è stato all'altezza della Juventus ne prenderemo atto.!".

. Hanno bisogno di più tempo. Io credo che Thiago abbia permesso alla Juventus di dominare le partite a livello di gioco, e questo non è sinonimo di vittoria, però con la crescita di due-tre giocatori comprati quest'anno e l'inserimento di altri due-tre hai la possibilità di tornare lì... Hai creato le basi per dire che il prossimo anno è uno scalino in più. Yildiz l'anno scorso ha fatto poche partite, oggi se lo vendi a 80-90 milioni hai fatto patrimonio, Mbangula lo stesso, Thuram anche... Di Gregorio sta facendo bene, non è tutto da buttare.Io capisco i tifosi juventini, sono il primo che si avvelena, ma ho fiducia che il prossimo anno possa essere con Thiago e possa essere positivo".