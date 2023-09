Nel corso della lunga intervista a Sportmediaset in cui ha raccontato il suo punto di vista nella rottura avuta con la Juventus, Leonardo Bonucci ha poi fatto una promessa ai tifosi bianconeri.



TORNO DA ALLENATORE - "Qualcosa in futuro ci sarà. Quando deciderò di cominciare ad allenare, ho bene in mente il mio percorso, quello che voglio fare. Sicuramente la Juventus quando sarò un tecnico non sarà quella di oggi e magari ci sarà il modo, un giorno, di riabbracciare i tifosi, di salutarli e fargli capire di quanto è stata importante la Juventus per me. Quella di oggi non la sento mia".