Bonucci nervoso: rissa con il preparatore dei portieri dell'Alanyaspor nel tunnel degli spogliatoi

Momenti ad alta tensione durante, match valido per la 25ª giornata della SuperLig turca. E al centro di tutto c'è- Una partita nervosa quella tra le due squadre, accesa particolarmente sul finale del primo tempo. Con la squadra ospite in vantaggio 1-0 per la rete di Loide Augusto e il nervosismo, l'episodio è accaduto al duplice fischio con le squadre dirette negli spogliatoi per l'intervallo.- In un video che circola sui social, si vede. I giocatori delle due squadre hanno poi diviso Bonucci e Aktaş e calmato la situazione.- Bonucci non è partito titolare contro l'Alanyaspor ma dalla panchina, dove è rimasto poi per tutta la partita senza entrare in campo.- La partita tra Fenerbahce e Alanyaspor si è conclusa con il risultato diha portato avanti gli ospiti al 12', nella ripresa il rigore di(49') e il gol di(59' hanno ribaltato la situazione ma ancoraal 63' ha segnato per il 2-2 finale e la doppietta personale.- Bonucci è arrivato in Turchia a gennaio dopo aver lasciato l'Union Berlino, finora con il Fenerbahce il difensore ha collezionato cinque presenze di cui solo una da titolare.