, tornato in bilico con un po' di tensione tra le parti: il capitano resterà in rossonero oppure sarà sacrificato per fare cassa sul mercato in uscita?- Di recente il difensore della Nazionale ha interpretato così un. Andrebbero però considerate le circostanze dell'sms: con un mercato molto meno ricco e praticamente a saldo zero, il ricavo di una sua possibile cessione sarebbe utile alle trattative in entrata. Di fronte a questo segnale,, sebbene non fosse lo scenario primario che aveva in mente. In questa direzione va tenuta presente un'ambizione personale, più che legittima, per un club che giochi in Europa, eventualità per cui il Milan dovrà prima passare da Losanna, la possibilità di essere un cardine anche della nuova squadra.- Sempre secondo la Gazzetta dello Sport,La linea che costantemente filtra dalla dirigenza è una disponibilità a trattare una cessione solo se un giocatore arriva a bussare alla porta, e Leonardo non avrebbe fatto toc-toc. È una concezione cheprotagonisti della rosa, non solo per il suo capitano. Non è dunque una strada sbarrata alla partenza di Leo, ma un ostacolo da superare se sarà il diretto interessato a farsi avanti. E prima ancora di lui. In ogni caso dopo il grande calore dell'estate scorsa, va registrata la