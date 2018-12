Non c'è pace per Leonardo Bonucci che continua la sua battaglia a distanza con i tifosi di Juventus e Milan che puntualmente lo bersagliano per le sue scelte professionali. Questa volta, dopo le minacce di morte e le pesanti allusioni alla malattia che ha colpito uno dei suoi due bambini, è stata proprio una foto postata su instagram con protagonisti i due figli accompagnata dalla scritta: "Attenti a quei due" a dare il via alla consueta pioggia di insulti.



I più gettonati richiamano il doppio tradimento sportivo per il passaggio prima dalla Juve al Milan e poi la scorsa estate dal Milan alla Juve. Si va dai "Piccoli mercenari crescono" e "cosa puoi insegnare loro, pagliaccio" ai più pesanti "uomo di m...a" e "mi vergognerei ad avere un padre come te". Minacce e insulti che sono sempre più all'ordine del giorno e che non avevano risparmiato nell'ultimo periodo nemmeno la moglie, Martina Macari oggi incinta del terzo figlio.