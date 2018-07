L'assist sublime a Suso ha permesso al Cardellino di gorgheggiare, infilando il portiere del Manchester United, con un magnifico tiro di sinistro.Se devo dire la verità, il suo desiderio non inficia il mio giudizio su un giocatore, che, nella scorsa stagione, ha comunque disputato un campionato orgoglioso, dopo un inizio tremendo e problematico, trascinando il Milan al terzo posto nel girone di ritorno con la conquista dell'Europa. Già mi diverto a seguire i preliminari di Coppa per scoprire quali possano essere i prossimi avversari, tifando per le squadre di città magari più vicine e abbordabili. Un altro motivo divertente di essere in Europa.Mi sembra ancora una chimera pensare alla possibilità di schierare una coppia di difensori così giovane e così forte, un prospetto di campioni che possono garantire un avvenire formidabile alla squadra rossonera., con malumori e rabbia magari di molti tifosi milanisti, che al primo lancio vincente o al primo intervento decisivo, seguito da una bella vittoria, cercheranno di dimenticare i propositi estivi del numero 19 rossonero.Non resterebbe quindi che la destinazione Milan, visto che ormai alla Juventus pare non sia più un giocatore imprescindibile. Seguiamo con passione questo intreccio. Rimane chiaro comunque un particolare: