L'esperienza internazionale di Leonardo Bonucci ha "rischiato" di fruttare all'Union Berlino un punto importantissimo in casa del Real Madrid in quello che è stato l'esordio dei tedeschi in Champions League dopo il terzo posto nella scorsa Bundesliga. Il difensore centrale separatosi dalla Juventus dopo un'estate ai margini della rosa ha cominciato dal 1' tra Doekhi e Leite nella difesa a tre e ha guidato una partita di ordine e sacrificio da parte del suo reparto.



SOFFERENZA - Ci si è messa anche la fortuna: Rodrygo e Joselu hanno colpito due legni, Ronnow è stato autore di ottime parate, ma l'ex bianconero si è reso protagonista di alcuni ottimi salvataggi nella propria area, soprattutto nella ripresa. Quando Urs Fischer, tecnico dei capitolini, ha deciso di toglierlo dal campo, l'assedio del Madrid ha preso ad intensificarsi e si è concretizzato nel recupero con la rete decisiva di Jude Bellingham, vero e proprio mattatore di questo avvio di stagione per le Merengues.