Un pilastro della difesa. Una colonna della squadra. Un esempio per i nuovi. Queste le parole della Juventus per descrivere Leonardo Bonucci, che ieri ha spento 33 candeline. Tornato a vestire bianconero due stagioni fa, dopo l'anno sabbatico al Milan, il 19 bianconero ha riconquistato i suoi gradi, arrivando a indossare nuovamente la fascia da capitano, visto l'infortunio di Giorgio Chiellini. Importante per il presente, ma anche per il futuro. Perché, lo dice la Juve stessa: "... a tante altre vittorie insieme".



MESSAGGIO A PEP - Un messaggio forte e chiaro per il futuro: Leonardo Bonucci non si discute, resterà alla Juventus. Un messaggio forte e chiaro al suo più grande estimatore: Pep Guardiola. Sì, perché il Manchester City ha ripensato al classe '87, da sempre oggetto del desiderio dell'allenatore catalano. Ma niente da fare, non è in vendita. Per questo motivo, il City, vira su altri obiettivi in difesa (piace sempre Skriniar, ma anche in questo caso trattare con l'Inter sarà difficile), con Bonucci blindato in bianconero.