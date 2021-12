Un occhio alla Juve e l'altro puntato sulla Nazionale per Leonardo Bonucci, che a marzo sarà uno dei protagonisti del playoff di marzo attraverso il quale l'Italia dovrà passare per qualificarsi al Mondiale in Qatar. Nell'eventuale finale, l'Italia potrebbe incontrare il Portogallo del suo ex compagno alla Juve Cristiano Ronaldo: "Ci siamo sentiti, ci abbiamo scherzato - ha detto Bonucci a Rai Sport - Poi vediamo cosa succede in campo, tanto sa che le prende".



LA PROMESSA - Prima però bisogna affrontare la Macedonia: "Ora dobbiamo concentrarci su quello che va fuori dal campo, quando ci ritroveremo a marzo sono sicuro che quello che è successo in autunno ci servirà da lezione e faremo due grandi prestazioni. Ai miei compagni ho detto che i giorni che ci dividono dai playoff dovranno essere sempre migliori, e poi voglio fare un regalo ai miei figli che non hanno mai visto l'Italia al Mondiale".



L'EUROPEO - "Durante l'Europeo ho scoperto di vivere il calcio in maniera diversa, il calo dopo quella vittoria è stato fisiologico. In una situazione normale si sarebbero giocare partite che contavano meno e qualche schiaffo ci avrebbe permesso di rimetterci in carreggiata, ma noi questo tempo non l'abbiamo avuto. Ora però dobbiamo guardare avanti, mettendo da parte il passato".