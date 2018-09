Il difensore dell'Italia, Leonardo Bonucci ha dichiarato alla Rai dopo il pareggio con la Polonia: "Dovevamo essere più tranquilli, abbiamo sbagliato tanti palloni in uscita concedendo troppe ripartenze ai nostri avversari. Poi abbiamo avuto una bella reazione, si è vista la voglia di portare a casa un punto importante. Quando tornerà a vincere la Nazionale? Lunedì non possiamo permetterci passi falsi. Anche senza un grandissimo come Cristiano Ronaldo, il Portogallo è una grande nazionale e non a caso è campione d'Europa. Stiamo iniziando un percorso importante e abbiamo le qualità per farlo".