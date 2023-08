. La scelta del management bianconero, di comune accordo con Massimiliano Allegri, di escluderlo dal nuovo progetto tecnico ha portato alla richiesta di reintegro inoltrata dai legali del centrale classe '87: una mossa che non ha sortito alcun effetto e che potrebbe condurre ad un appello al Collegio Arbitrale, con risvolti poco piacevoli in una vicenda che denota una volta di più la totale rottura tra le parti. Bonuccie ha respinto una serie di proposte prospettategli per cambiare aria. Il difensore viterbese si sente ancora giocatore da grandi palcoscenici e nelle ultime ore, insieme al tentativo concreto dell', va registrato un nuovo contatto con un club italiano.- Non si tratta della Fiorentina, nonostante le speculazioni emerse dopo l'incontro a Forte dei Marmi col direttore sportivo dei viola Daniele Pradé, bensì delladi Maurizio Sarri, come riferisce Il Corriere dello Sport.e di giocare peraltro in una città vicino a casa sua, oltre all'opportunità di(e probabilmente ultima)in caso di qualificazione. Una prospettiva formalmente garantita anche dall'Union che, dopo aver concluso l'acquisto dall'Inter di Robin Gosens, vorrebbe completare la sua campagna di rafforzamento con altri innesti di caratura internazionale. Bonucci non ha chiuso all'ipotesi di trasferirsi in Germania ma ha deciso di prendersi qualche giorno di riflessione, proprio in attesa di possibili chiamate dalla Serie A e i recentissimi sondaggi della Lazio andrebbero proprio in questa direzione., che ebbe modo di allenare Bonucci alla Juve nella stagione 2019/2020 conquistando assieme uno scudetto,in entrata proprio col club bianconero. Si è entrati infatti nella fase decisiva dell'affare che porterà l'esterno sinistronuovamente in biancoceleste dopo l'esperienza semestrale della stagione scorsa, insieme al centrocampista. Per l'ex canterano romanista è previsto un prestito biennale con obbligo di riscatto, mentre per Rovella sarà un acquisto a titolo definitivo, per un totale di circa 21 milioni per concludere l'ingaggio dei due nuovi innesti per la formazione di Sarri. E chissà che questa corsia privilegiata instaurata con la Juve non faccia da apripista ad un terzo colpo in arrivo da Torino, per la soddisfazione di tutti.