Da un lato c'è il Psg con l'obiettivo Champions League e l'amico Buffon, dall'altro un Milan che ha bisogno di ripartire da giocatori di valore tecnico e temperamentale. Sono i giorni di Leonardo Bonucci, alle prese con un'altra estate ricca di riflessioni e che potrebbe portare, di nuovo, a un cambio di maglia.



OFFERTA PSG IN ARRIVO - Una cena a Parigi per gettare le basi della trattativa. Alessandro Lucci, agente del difensore viterbese, ha incontrato martedì scorso Henrique Antero, direttore sportivo del Psg. All'inizio della prossima settimana il club francese presenterà una offerta ufficiale al Milan i cui contenuti economici dovranno essere non molto inferiori ai 40 milioni richiesti dai rossoneri.



SPERANZA MILAN - Leonardo Bonucci nutre grande rispetto per il Milan e per i suoi tifosi, non ha alcuna intenzione di andarsene sbattendo la porta. Prima di prendere una decisione definitiva vuol capire il responso del Tas di Losanna sul ricorso presentato dal club. Ma, soprattutto, attende di capire cosa verrà fuori dall'Assemblea dei soci di sabato prossimo, quali saranno i progetti di Elliott e del suo management per il futuro del club. Ecco perchè una speranza per il Milan c'è ancora, nonostante il forte pressing del PSG.