Al fianco del ct Roberto Mancini, nella conferenza stampa della vigilia del match di Nations League tra Polonia e Italia, ha preso la parola anche il difensore azzurro Leonardo Bonucci: "L’emergenza Covid? "Ci sono delle regole che ci permettono di stare abbastanza tranquilli. Dispiace vivere questo momento, ma grazie alle regole possiamo giocare le partite e questo è quello che conta".



Sulla bolla della Juve: "Eravamo tranquilli, eravamo nella bolla ma più per precauzione che per effettiva necessità. Per seguire un protocollo creato ad hoc per continuare a giocare. Ora ci mettiamo alle spalle le polemiche e tutto il resto".