Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci ha rivelato quali sono stati i motivi che lo avevano portato a lasciare i bianconeri per andare al Milan: "Durante gli ultimi quattro mesi di Juventus 1.0, erano successe cose che mi avevano toccato a livello di orgoglio, a livello personale, intimo e non sono stato abbastanza bravo e farmele scivolare addosso. Poi, con il passare del tempo e guardandomi da fuori, sono riuscito a capire che lasciare la Juventus non era stata la scelta giusta. Perché solo qui e con questa maglia addosso riesco ad esprimere le mie potenzialità sul campo e fuori".