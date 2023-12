Leonardo Bonucci si è offerto a più riprese alla Roma, ma i giallorossi - per ora - hanno fatto muro. Considerando che N'Dicka andrà in Coppa d'Africa e Smalling è ancora ko, Josè Mourinho ha chiesto di avere un difensore pronto per il 2 gennaio; Bonucci per quella data sarebbe nella capitale senza problemi, il problema è che avrebbe bisogno di tempo per rimettersi in forma. E non sarebbe subito a disposizione. Per questo, nonostante il difensore sarebbe pronto anche ad abbassarsi lo stipendio, la Roma non è mai stata convinta di affondare il colpo per Bonucci.