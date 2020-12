Tra le tante novità della Juventus in questa stagione, c'è un giocatore che rimane imprescindibile: Leonardo Bonucci. Il capitano quando non c'è il capitano (Chiellini), anche se negli ultimi due anni quella fascia al braccio l'ha indossata più lui del compagno di squadra.: passano gli anni e lui è sempre un titolare fisso, cambiano gli allenatori ma Leo non si tocca.