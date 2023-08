Leonardo Bonucci vorrebbe rimanere in Serie A. Fuori dai piani della Juventus, il difensore ha l'accordo totale con l'Union Berlino ma la sua speranza è che si possa aprire una pista in Italia in questi ultimi giorni di mercato. In questi giorni c'è stato qualche contatto con la Lazio, che ha preso tempo e sta riflettendo se metterlo in rosa.