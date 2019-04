Leonardo Bonucci ha provato a rettificare la sua posizione su quanto accaduto a Cagliari con il suo compagno Moise Kean protagonista. Attraverso il programma satirico de 'Le Iene', Bonucci ha spiegato: "Ero appena uscito dalla mostra dei dinosauri. 50% belli e 50% brutti? No, 100% veri... Si sono arrabbiati? Hanno fatto bene, il razzismo è una cosa scandalosa e nel 2019 non deve esistere. Sono stato frainteso, direi di sì. Chiedo scusa a chi ha capito male, la mia risposta non era stata esaustiva. Sono contro al razzismo al 100%.



LE RISPOSTE - Il giocatore ha poi rifatti l'intervista con la Iena Nicolò De Vitiis. "Sentiti i 'buu' razzisti? Li abbiamo sentiti e ci sono gli strumenti per prendere chi è stato e punire al 100% i razzisti. Balotelli? A Mario ho sempre voluto bene e sempre gliene vorrò. Boateng? In quel preciso momento aveva ragione, ho spiegato la mia volontà che è stata malinterpretata. Giustificato il razzismo? Non ho giustificato niente. Avrei preferito che Moise avesse esultato con noi. Sterling? Ripeto: hanno ragione. Voglio bene a tutti, uguale a Thuram. Gli ho parlato anche a telefono, ho spiegato che ero stato frainteso. Al 100% contro il razzismo".