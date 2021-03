Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, parla a Rai Sport dopo il successo sull'Irlanda del Nord: "E' importante non aver subito gol, anche se oggi nella ripresa abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico. Bisogna migliorare nella fase di possesso, nel secondo tempo non l'abbiamo fatta un granché ma quello che piace da quando è arrivato Mancini è l'entusiasmo: questo è uno spirito importante che ci può portare lontano".



23 RISULTATI UTILI CONSECUTIVI - "Significa che c'è un grande lavoro dietro, merito del ct, dello staff e della disponibilità dei giocatori".



PERCORSO MONDIALE, LA FERITA DEL 2017 - "E' una ferita che rimarrà, dobbiamo prendere la rabbia per riconquistare quello che l'Italia merita, per dedicarlo ai tifosi che stanno soffrendo. Il tifo del calcio oggi manca di più, speriamo che agli Europei si possa giocare con il pubblico. Questa vittoria la dedichiamo a loro, che ci mancano, e alle persone che hanno vissuto momenti difficili e stanno soffrendo in questa pandemia".