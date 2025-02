Bonucci: "Thiago Motta uomo giusto per la Juventus, ha i giocatori dalla sua parte. Ma sbaglia la scelta del capitano"

A tutto campo. Leonardo Bonucci, ex difensore e capitano della Juventus, ha parlato in un'intervista al La Stampa della stagione bianconera: "Thiago Motta (suo ex compagno in Nazionale ndr) è un allenatore che conosce il calcio, sa dove vuole arrivare, in pochi sono come lui. Bisogna avere fiducia, dargli fiducia. Le difficoltà fanno parte del momento.E' un calcio diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Parlo con i giocatori della Juventus, non trovo una voce che non sia di sostegno al lavoro di Thiago Motta".

L'unico aspetto di Motta che non convince è Bonucci è quello legato alla scelta del capitano: "Sono convinto che il capitano debba essere quello più "anziano", con maggiore esperienza. Ma Locatelli è uno che può farlo". Il tecnico italo-brasiliano ha spesso ruotato i capitani in questa stagione.Bonucci è poi tornato sull'amore per la Juventus: "E' la mia vita. . Lo è fin dal primo tocco ad un pallone da bambino e lo è anche ora che ho smesso di giocare.... Rappresenti milioni di tifosi, non puoi sottrarti alle tue responsabilità partita dopo partita.

Sul derby d'Italia: "C'è un'Inter forse meno corazzata e che concede di più rispetto agli ultimi due anni. Bisogna sfruttare questo".