Lenoardo Bonucci torna alla Juve un anno dopo? Difficile ma non impossibile. Stando a quanto riporta Top Calcio Juve e Milan starebbero pensando a questa clamorosa operazione di mercato che però non ha molte possibilità di riuscita. L'affare è infatti complicato dai problemi ambientali che Bonucci potrebbe trovare a Torino e dalla trattativa, ormai avanzata, tra il Chelsea e il 'Pipita'. Higuain avrebbe già un accordo di massima con la squadra di Maurizio Sarri con la Juve che continua a chiedere 60 milioni per il cartellino dell'attaccante ex Napoli.