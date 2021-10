Spesso in balia del soggiogante palleggio spagnolo, lo stesso che ci aveva creato le maggiori difficoltà verso la conquista dell’ultimo Europeo, l, peraltro in casa. Eppure,il clamoroso errore di Insigne a tu per tu con Unai Lopez sullo 0-1 e, subito nel finale del primo tempo per un intervento col gomito largo su Busquets, che ha spianato la strada al raddoppio dei nostri avversari e complicato ancora di più la nostra partita.in cui Mancini ha scelto di concedere un’occasione all’interistaal posto di Chiellini; una mancanza di lucidità in una fase del match in cui l’Italia, pur con i suoi limiti e le problematiche incontrate, era assolutamente nelle condizioni di giocarsi le sue chance per ribaltare la situazione a proprio favore.ma a cambiare è stata soprattutto la gestione della gara, ovviamente più di sacrificio di sofferenza per la sopraggiunta inferiorià numerica, ma anche più matura e meno arruffona. L’incapacità di restare sul pezzo e di controllare l’ansia per non avere il controllo del gioco e del pallone è stato uno dei punti messi in evidenza nel post-gara dal centrale livornese e che a cascare nella trappola sia stato un giocatore di esperienza certa come Bonucci assume una gravità ancora più evidente.- Due gialli assolutamente evitabili, racchiusi nello spazio di appena 12 minuti, hanno trasformato una partita già difficilissima di suo in un Everest impossibile da scalare, che non mina certamente le sicurezze acquisite nel percorso di rinascita inaugurato e portato avanti da Roberto Mancini, ma che non deve nemmeno lasciarci indifferenti. E,Quel che è certo è che andranno evitati episodi che, al netto di un avversario probabilmente ancora superiore nel controllo della palla e nella gestione del gioco, hanno finito per indirizzare in maniera decisiva una partita che, anche in dieci, abbiamo rischiato di rimettere in discussione.