Il difensore della Juventusha preso la parola dalla sala stampa di Coverciano a due giorni dalla finale dell'Europeo contro l'Inghilterra. "e in questo periodo. Sarebbe una grande iniezione di fiducia per gli italiani".Sui presunti favoritismi agli inglesi: "In campo ci sarà il miglior spettacolo per il calcio da parte dell'Italia, dell'Inghilterra e degli arbitri.".Sui complimenti di Mourinho: "Hanno fatto piacere, fanno pensare a quanto di buono hai fatto in carriera. Sono scritti, nessuno li tocca, ogni partita devi dimostrare di essere forti, squadra.l'ho già detto durante la fase di qualificazione. Ora si gioca la finale con noi, hanno subito poco.".che lo ha scambiato per un invasore: "Fa parte del loro lavoro, sono ore a dare attenzione ai tifosi e può capitare. Se la vedo a fine partita l'abbraccio di nuovo".: "Ero dispiaciuto di non vederlo in campo. In certe gare le persone a cui vuoi bene le vuoi in campo ma è stata una mossa importante di Luis Enrique che ci ha messi in difficoltà. Poi".: "Non lo scopro ora,. In queste tre gare abbiamo avuto la fortuna di aver incontrato alcuni dei più importanti al mondo. E' uno stimolo per non concedere nulla alla fine della partita".Sono certo che Ciro e il Gallo daranno tutto, per noi sono fondamentali, anche tatticamente e potranno essere anche decisivi".Sulla forza del gruppo: "L'ho scritto qualche giorno fa su Instagram.. E' un bravo ragazzo, un grande professionista e sa applicarsi. Ha mostrato grande professionalità: ha giocato contro attaccanti esterni difficili da prendere e ha sempre fatto la sua partita. Domenica ci troveremo altri giocatori forti nell'uno contro uno ma siamo tranquilli. Lui e tutti gli altri daranno il massimo".Ci ha aiutato un anno in più d'esperienza per tutti, giovani e anche grandi. In questo anno abbiamo maturato esperienza ed entusiasmo, ci ha permesso di esser qui a credere in qualcosa che tre anni fa sembrava utopia.Puoi giocare la tua gara migliore ma se davanti la qualità non porta al gol, rimani zero a zero al massimo. Giocare con tanto talento in mezzo e davanti agevola il nostro percorsoSulla preparazione alla finale: "Faccio cose abitudinarie. Guardo una serie, parlo al telefono con gli amici, con mia moglie, coi figli. Ho avuto la fortuna di vivere molte vigilie così in Champions, all'Europeo, in Confederations. Sanche se gran parte dei tifosi presenti sarà inglesi., una grande prestazione e poi vedremo come finirà".