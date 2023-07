Leonardo Bonucci resta in uscita dlla Juventus. Per questo motivo il procuratore Alessandro Lucci lo ha proposto a Roma e Lazio, club della Capitale in cui il difensore si trasferirebbe senza problemi. Per i biancocelesti, nonostante la Champions, l'ingaggio del capitano azzurro è troppo alto, mentre i giallorossi sono ancora in corsa.