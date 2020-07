Da ieri, il contratto di Massimiliano Allegri con la Juventus non è più in vigore. Max da oggi è libero di firmare con chi vuole dopo aver accantonato i corteggiamenti del Tottenham per un anno sabbatico che sta per finire. Secondo Sky Sport, in questi giorni Allegri è stato contattato in gran segreto dal Borussia Dortmund: la dirigenza tedesca lo ha sondato, un primo approccio forte per chiedere la disponibilità all'ex allenatore di Juve e Milan.