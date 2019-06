C'è una nuova proposta in arrivo per Leonardo Bonucci. Dopo i colpi di scena che non sono mai mancati tra Juventus, Milan, ancora Juventus, adesso il difensore bianconero è stato contattato dal Paris Saint-Germain. Lo annuncia questa mattina La Gazzetta dello Sport.



"Leonardo, dirigente brasiliano del Psg, vuole Leonardo, difensore centrale della Juve che di cognome fa Bonucci e sembra avere il Paris Saint-Germain nel destino. Leonardo nei giorni scorsi ha chiamato Alessandro Lucci, agente di Bonucci, e gli ha espresso il suo interesse per il centrale della Nazionale. Dev’essere stato un tuffo al cuore. Bonucci due estati fa ha deciso di lasciare la Juve e ha terremotato il mercato con il passaggio al Milan: il trasferimento più pazzesco dell’anno. Un’estate fa ha spinto per tornare a Torino, la città della sua vita, ed è nato l’affare con Higuain e Caldara: un’altra volta, il passaggio più pazzesco".