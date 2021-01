Molti blogger di VivoPerLei in queste ore stanno esprimendo il loro parere sul match fradi ieri sera, importante crocevia della stagione. Ecco, fra le tante, la riflessione dell'autore bianconero Salvo Listo, che riassume in tre punti le sue considerazioni sulla gara: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/juve-3-verita-post-inter​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.