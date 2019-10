"La Juventus oggi vivrà l’assemblea dei soci e uno dei temi del giorno sarà l’aumento di capitale da 300 milioni". Lo racconta La Gazzetta dello Sport in un'analisi per la Juvesul mercato che verrà in estate: "Ci sarà quindi un grande colpo, deciso per tenere il passo delle migliori squadre d’Europa, anche con l’acquisto di un calciatore dal grande (gradissimo) potenziale tecnico e commerciale. Mbappe, Neymare Pogbasono tre profili che corrispondono alla descrizione, ma è presto per capire quali campioni saranno davvero inseguiti dalla Juve nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Forse Sancho, forse João Felix o magari Son, perfetto per l’Oriente".