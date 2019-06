"Lucas Torreira non è più felice all’Arsenal. E lo ha detto ai suoi attuali dirigenti, nella speranza di poter ottenere il via libera". Lo fa sapere Alfredo Pedullà da Sportitalia: "Il suo agente Pablo Bentancur sta cercando di liberarlo, visto che il Milan ha bussato più volte e Giampaolo lo ritiene il miglior regista in circolazione per poter alzare il tasso qualitativo della squadra che gli affideranno. L’Arsenal è un osso duro, ma la presenza di Gazidis nel club rossonero può aiutare".