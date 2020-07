Tutti pazzi per Matteo Pessina. Una rivelazione nella squadra rivelazione, perché nel Verona che incanta la Serie A c'è tanto del centrocampista di Monza, ceduto tre estati fa dal Milan all'Atalanta nell'ambito delle operazioni per Conti e Kessie. E ora si prepara un'asta tra big per lui.



FUTURO - Già, perché se l'Atalanta che detiene il cartellino è la soluzione più immediata, Gasperini ha già tanti nomi e scalare le gerarchie non è semplice. Ecco perché, evidenzia La Gazzetta dello Sport, si aprono altre strade: la Roma ha messo gli occhi su di lui, ma attenzione anche al ritorno di fiamma del Milan, che al momento della cessione alla Dea ha ottenuto un diritto sul 50% della rivendita e in virtù di questa clausola pagherebbe solo la metà il cartellino di Pessina.