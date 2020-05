La staffilata al ministro dello Sport Spadafora arriva dal Senato. A darla, stavolta, è Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, che ha parlato sullle frequenze di Sportitalia. Il ministro è al centro di polemiche e critiche: "Spadafora? Non decide nulla. Spadafora è un bravo ragazzo, ma ha queste manie di grandezza di decidere lui quello che succede. Ha altro da fare? È come se il calcio non fosse la terza azienda del paese, dimostra pressapochismo. Voglio parlare di calcio, ma non è possibile che giuridicamente possa essere Spadafora a decidere alcunché. Poi, se la sua maggioranza ascolta i consigli, viene in aula e mette d’accordo tutti, allora se ne parla. Ma Spadafora se ne faccia una ragione: non decide nulla da solo. Decide più Claudio Lotito di lui”.