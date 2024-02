Bordeaux, Alberth Elis si sta svegliando dal coma. Dalla famiglia: 'Massima prudenza'

Arrivano belle notizie da Bordeaux e dall’ospedale nel quale si trova ricoverato dallo scorso fine settimana Alberth Elis, attaccante honduregno della formazione francese. La famiglia del calciatore, dopo le troppe speculazioni uscite dalla serata di sabato - quando il giocatore è stato indotto in uno stato di coma per salvaguardare le funzioni vitali per gli effetti del duro scontro col difensore del Guingamp Donatien Gomis - ha preso la parola con un comunicato che può far tirare un primo grande sospiro di sollievo sulla vicenda: "Siamo felici di condividere con voi i primi segnali incoraggianti: Alberth si sta svegliando e sembra riprendersi gradualmente", hanno scritto in un comunicato diffuso dal club dell'attaccante”.



MASSIMA PRUDENZA - Al tempo stesso, all’interno del medesimo comunicato c’è pure un invito alla prudenza perché il pericolo non è ancora del tutto scampato: "Desideriamo rimanere prudenti sull’evoluzione della sua condizione". Dall’ospedale nel quale Elis si trova non sono infatti giunte ulteriori indicazioni, a dimostrazione del fatto che, dopo l’intervento chirurgico alla testa resosi necessario nella notte tra sabato e domenica, non è ancora possibile fare uno stima del pieno recupero delle funzioni cerebrali.