Nelle prossime sfide di Champions League al Napoli servirà una vera e propria impresa, dato che di fronte ci sarà il Barcellona.



Ma non sarà Leo Messi il pericolo principale, almeno questo è il pensiero di Stefano Borghi, giornalista di DAZN. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo:



"Il Barcellona quest'anno ha subito 24 gol in 22 partite, quindi si può fare gol. Gattuso è un uomo di calcio ed è capace di calarsi in sfide del genere. Nel Barcellona va fermato Suarez, non Messi. Un altro asse devastante è quello Jordi Alba-Messi, bisogna arginarlo. Non so come si possa fermare il Barça, Gattuso lo saprà meglio di me".