Fabio Borini, nuovo acquisto del Verona subito in gol contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Bello presentarsi così, specialmente nel ruolo che più mi caratterizza. Raggiungere un risultato difficile in queste situazioni è importante. Nel primo tempo siamo partiti timorosi, nella ripresa è venuta fuori la personalità e la voglia di vincere. Abbiamo avuto l'umiltà di mettersi a fare la battaglia. Il Verona? E' stata una mia scelta coraggiosa, potevo rimanere dove ero ma non sono capace di aspettare. Quando vedo l'opportunità me la vado a prendere. Juric? Lui è un tipo da bianco o nero, non ha vie di mezzo. Agisce subito sui problemi o sulle cose giuste, la chiarezza nel calcio è difficile da avere e lui invece ci spinge a dare di più. Esultanza? Io gioco per far gol e chi ho davanti non mi interessa. Dedico il gol a mia figlia, è per lei il numero 16 perché è il giorno della sua nascita"