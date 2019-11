Tra i giocatori in uscita dal Milan nel mercato di gennaio c'è anche Fabio Borini. L'attaccante esterno, così come era già capitato la scorsa estate, è stato ora proposto al Torino ma una vera trattativa tra i due club non è ancora partita: i dirigenti granata al momento stanno infatti prendendo tempo.



Prima di portare a termine qualsiasi affare in entrata che riguarda il reparto offensivo, il Torino deve però vedere: Vittorio Parigini e Simone Edera non rientrano nei piani di Walter Mazzarri e sono sul mercato. Inoltre Vincenzo Millico potrebbe anche lui partire con la formula del prestito.