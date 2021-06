Esattamente come accaduto un anno, Fabio Borini si è ora nuovamente proposto al Torino. L'ex Milan e Verona vorrebbe tornare a giocare in Italia (al momento gioca in Turchia con il ​Fatih Karagümrük) e tornerebbe volentieri a lavorare con Ivan Juric (suo tecnico all'Hellas Verona).



Il dt Davide Vagnati non sembra però molto convinto della possibile operazione e al momento non ha intavolato una vera e propria trattativa per Borini. Se ne riparlerà casomai più avanti, se le altre trattative dovessero tramontare.