Boris Johnson ha parlato della bruciante sconfitta della nazionale inglese a Wembley contro l'Italia: "Come milioni di persone in questo Paese, questa mattina mi sono svegliato triste e addolorato, ma anche pieno di orgoglio e speranza. Ringrazio Gareth Southgate e tutta la squadra inglese per il migliore andamento di qualsiasi squadra inglese, in qualsiasi torneo che posso ricordare. Hanno fatto la storia. Ci hanno risollevato il morale. Hanno portato gioia in questo Paese e so che continueranno a farlo. E a coloro che hanno indirizzato insulti razzisti ad alcuni dei giocatori, ho detto vergogna su di voi e spero che torniate a strisciare sotto la roccia da cui siete emersi perché tutta questa squadra ha giocato da eroi. E sono sicuro che questo è solo l'inizio dei loro successi. E io dico, portate il Mondiale del Qatar l'anno prossimo. E osiamo anche iniziare a sperare che insieme all'Irlanda, il nostro Regno Unito possa ospitare la Coppa del Mondo nel 2030".