A Roberto, il designatore arbitrale della Uefa, devono essere rimasti a disposizione: uno,, l’ha mandato alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca, econ un rigore inesistente durante i supplementari; un altro,, l’ha spedito alla finale che vedrà in campo l’Italia. Conoscevamo l’Olanda, bel Paese accogliente, per i tulipani e i canali, i mulini a vento e i coffee shop. Ora dovremo aggiungere all’elenco anchechi l’avrebbe mai detto?Di sicuro il clima che si è creato attorno all’Inghilterra. E’ sospinta da unche sembra quasi inarrestabile nel suo percorso, e non solo per quel rigore. Pensateci: in un torneo itinerante alla fine avrà giocato, con lo stadio pieno di tifosi nonostante la crescita dei contagi, lasciando fuori dai confini i sostenitori delle avversarie (a parte una manciata di prescelti, i quali avranno accesso asoprattutto per salvare la faccia ai padroni di casa).La questione non riguarda il campo ma è più ampia:. A livello altissimo. Il premier britannicoè stato l’uomo che di fatto ha fermato la, facendo in modo che i sei club inglesi iscritti facessero retromarcia. Ha, dunque,, che avrebbe paurosamente vacillato se tutti i dissidenti fossero andati avanti compatti nel loro progetto rivoluzionario. Da qui la riconoscenza - quasi la devozione - dinei suoi confronti.In occasione della semifinale traera in tribuna con la maglia della sua Nazionale addosso, nei pressi del. In campo c’era un arbitro olandese. E c’è stato il misfatto. La formazione si ripresenterà a Wembley al completo anche domenica, quando sarannoa provare a battere i padroni di casa.@steagresti