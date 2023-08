Borja Valero è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze per parlare dei temi caldi di casa Fiorentina: "Posso dire che la squadra mi è piaciuta molto, il campionato è lungo però il segnale è stato molto positivo. Non so se manca ancora qualche pezzo, ma sicuramente la società sta lavorando per gli ultimi giorni di mercato. Tutte e sette le sorelle individualmente sono superiori. Però qui non dobbiamo dimenticare il punto di forza della squadra. Il mister ha saputo far dare più del 100% a tutti gli effettivi. Questo è il dettaglio per fare il salto di qualità, al di là delle caratteristiche individuali dei calciatori"



ARTHUR - Ovviamente ha caratteristiche diverse degli altri giocatori che si sono alternati in quella posizione negli anni passati. Se lo metti in gioco ha la capacità per fare il regista e farlo bene